Лавров и глава МИД Ирана расценивают американский удар по Сирии как наносящий ущерб борьбе с терроризмом

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Джавадом Зарифом ситуацию в Сирии после нанесения США ракетного удара по авиабазе в этой стране, сообщает в понедельник МИД России.

"С обеих сторон подчеркнуто, что такие агрессивные действия против суверенного независимого государства являются грубым нарушением международного права, прежде всего Устава ООН, создают угрозы региональной безопасности, наносят ущерб борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского дипведомства.

В нем отмечается, что министры "призвали к проведению тщательного беспристрастного расследования инцидента в сирийской провинции Идлиб, приведшего к многочисленным жертвам среди мирного населения".

"Министры условились о поддержании тесных контактов в целях дальнейшей координации взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - сообщили на Смоленской площади.

В минувшую пятницу США, в ответ на применение химоружия в сирийской провинции Идлиб, в котором Запад обвинил президента Сирии Башара Асада, нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс.