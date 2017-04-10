Порошенко внесет в Раду кандидатуру на пост главы Нацбанка Украины после согласования

Президент Украины Петр Порошенко внесет в Верховную Раду Украины представление на назначение нового главы Национального банка Украины после того, как будет согласована кандидатура на эту должность, сообщили в администрации президента агентству "Интерфакс-Украина".

"Вопросы стабильности финансовой системы, курсовой политики национальной валюты, сотрудничества с международными финансовыми организациями являются очень важными для страны. Президент внесет соответствующее представление в парламент, когда будет согласована новая кандидатура на должность главы НБУ", - сообщили в пресс-службе АП в понедельник.