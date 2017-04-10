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СНГ 10.04.2017 18:56

Порошенко внесет в Раду кандидатуру на пост главы Нацбанка Украины после согласования

Президент Украины Петр Порошенко внесет в Верховную Раду Украины представление на назначение нового главы Национального банка Украины после того, как будет согласована кандидатура на эту должность, сообщили в администрации президента агентству "Интерфакс-Украина".

"Вопросы стабильности финансовой системы, курсовой политики национальной валюты, сотрудничества с международными финансовыми организациями являются очень важными для страны. Президент внесет соответствующее представление в парламент, когда будет согласована новая кандидатура на должность главы НБУ", - сообщили в пресс-службе АП в понедельник.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, НАЦБАНК, КАНДИДАТУРА, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]