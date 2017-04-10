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Это интересно 10.04.2017 17:05

Серьги и браслет Элизабет Тейлор, а также ожерелье с бриллиантом весом свыше 90 карат выставят на торги Christie`s в мае

Бриллиантовые браслет и серьги с рубинами от Cartier, принадлежавшие Элизабет Тейлор, будут выставлены на ювелирные торги Christie`s в Женеве 17 мая, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе аукционного дома.

"На ювелирные торги 17 мая в общей сложности будет выставлено порядка 250 выдающихся украшений. Например, лотами станут пара бриллиантовых украшений с рубинами от Cartier, которые ранее были в коллекции Элизабет Тейлор. На продажу будут предложены браслет, оцененный в 400-600 тыс. долларов и серьги за 300-500 тыс. долларов, изначально бывшие частью гарнитура, подаренного госпоже Тейлор Майком Тоддом в августе 1957 года", - пояснили в пресс-службе.

Одним из топ-лотов аукциона станет жемчужное ожерелье "Легенда" от Boehmer et Bassenge с подвеской из беспорочного бриллианта сердцевидной огранки цвета категории D весом 92,15 карат. Его оценка - 14-20 млн долларов. Отмечается, что это крупнейший бриллиант своей категории из всех, что когда-либо выставлялись на торги.

Также коллекционерам будут представлены пара ажурных серег с инкрустированными розовыми бриллиантами основаниями в форме ассиметричного банта, украшенные бриллиантами в 10,07 и 10,05 карат соответственно. Серьги оценены экспертами 2-3 млн долларов.

Другими лотами станут кольцо с бирманским рубином овальной формы весом 15,03 карат (эстимейт 10-15 млн долларов), кольцо с кашмирским сапфиром весом 14,88 карат (1-1,5 млн долларов).

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ДРАГОЦЕННОСТИ, АУКЦИОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]