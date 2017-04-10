Серьги и браслет Элизабет Тейлор, а также ожерелье с бриллиантом весом свыше 90 карат выставят на торги Christie`s в мае

Бриллиантовые браслет и серьги с рубинами от Cartier, принадлежавшие Элизабет Тейлор, будут выставлены на ювелирные торги Christie`s в Женеве 17 мая, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе аукционного дома.
"На ювелирные торги 17 мая в общей сложности будет выставлено порядка 250 выдающихся украшений. Например, лотами станут пара бриллиантовых украшений с рубинами от Cartier, которые ранее были в коллекции Элизабет Тейлор. На продажу будут предложены браслет, оцененный в 400-600 тыс. долларов и серьги за 300-500 тыс. долларов, изначально бывшие частью гарнитура, подаренного госпоже Тейлор Майком Тоддом в августе 1957 года", - пояснили в пресс-службе.
Одним из топ-лотов аукциона станет жемчужное ожерелье "Легенда" от Boehmer et Bassenge с подвеской из беспорочного бриллианта сердцевидной огранки цвета категории D весом 92,15 карат. Его оценка - 14-20 млн долларов. Отмечается, что это крупнейший бриллиант своей категории из всех, что когда-либо выставлялись на торги.
Также коллекционерам будут представлены пара ажурных серег с инкрустированными розовыми бриллиантами основаниями в форме ассиметричного банта, украшенные бриллиантами в 10,07 и 10,05 карат соответственно. Серьги оценены экспертами 2-3 млн долларов.
Другими лотами станут кольцо с бирманским рубином овальной формы весом 15,03 карат (эстимейт 10-15 млн долларов), кольцо с кашмирским сапфиром весом 14,88 карат (1-1,5 млн долларов).
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