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ТЭК 10.04.2017 17:10

Нефть активно дорожает в понедельник, Brent приблизилась к $56 за баррель

Цены на нефть усилили рост в понедельник на новости, что Ливия вновь остановила добычу на крупнейшем месторождении страны аш-Шарара.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:07 в понедельник поднялась на $0,65 (1,18%) - до $55,89 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,63 (1,21%) - до $52,87 за баррель.

По данным источников агентства Bloomberg, трубопровод, соединяющий месторождение аш-Шарара с экспортным терминалом в порту Аз-Завия, прекратил работу в воскресенье. Причины остановки добычи и поставок нефти с аш-Шарара неизвестны.

Новые перебои в работе трубопровода могут подорвать добычу нефти в стране, лишь недавно вернувшейся на нормальный уровень - порядка 700 тыс. б/с, отмечают эксперты.

Тем временем в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes Inc. сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США выросло до максимальных с августа 2015 года 672 единиц, что повысило опасения дальнейшего увеличения добычи нефти в стране.

Так, аналитики Goldman Sachs повысили прогноз роста нефтедобычи в Штатах на 2017 год с 60 тыс. баррелей в сутки до 75 тыс. баррелей в сутки.

Эксперты банка Natixis также отмечают высокие риски увеличения добычи в США, однако полагают, что со временем он замедлится, поскольку снизятся темпы роста числа действующих буровых установок. Кроме того, они указывают на высокие риски перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока из-за сложной геополитической обстановки.

Вместе с тем аналитики Citigroup прогнозируют, что если ОПЕК согласится продлить соглашение о сокращении добычи, цены на нефть могут вырасти до $60 за баррель во втором полугодии. В обратном случае котировки могут упасть до $40 за баррель.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]