Илюмжинов останется на посту президента ФИДЕ до окончания срока своих полномочий осенью 2018 года - источник

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не покидает пост главы международной шахматной организации.

"К.Илюмжинов останется на своем посту до окончания своих полномочий осенью 2018 года. Такое решение принял президентский совет ФИДЕ", - сообщил "Интерфаксу" источник в ФИДЕ.

В свою очередь сам К.Илюмжинов в беседе с корреспондентом "Интерфакса" подчеркнул, что пока не комментирует данную информацию, и посоветовал "дождаться официального коммюнике".