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Спорт 10.04.2017 17:12

Илюмжинов останется на посту президента ФИДЕ до окончания срока своих полномочий осенью 2018 года - источник

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не покидает пост главы международной шахматной организации.

"К.Илюмжинов останется на своем посту до окончания своих полномочий осенью 2018 года. Такое решение принял президентский совет ФИДЕ", - сообщил "Интерфаксу" источник в ФИДЕ.

В свою очередь сам К.Илюмжинов в беседе с корреспондентом "Интерфакса" подчеркнул, что пока не комментирует данную информацию, и посоветовал "дождаться официального коммюнике".

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Тэги: РОССИЯ, ФИДЕ, ИЛЮМЖИНОВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]