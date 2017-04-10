Илюмжинов останется на посту президента ФИДЕ до окончания срока своих полномочий осенью 2018 года - источник

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не покидает пост главы международной шахматной организации.
"К.Илюмжинов останется на своем посту до окончания своих полномочий осенью 2018 года. Такое решение принял президентский совет ФИДЕ", - сообщил "Интерфаксу" источник в ФИДЕ.
В свою очередь сам К.Илюмжинов в беседе с корреспондентом "Интерфакса" подчеркнул, что пока не комментирует данную информацию, и посоветовал "дождаться официального коммюнике".
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