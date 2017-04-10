Глава ФГИ Украины подал в отставку, чтобы вернуться в инвестбизнес

Глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус подал заявление об отставке, планируя после небольшого перерыва вернуться в инвестиционный бизнес.

"Сегодня я подал в отставку с должности главы ФГИ. ... для меня пришло время двигаться дальше. Сначала планирую небольшой перерыв, проведу время с семьей. И вскоре вернусь к тому, чем занимался до прихода на госслужбу", - написал он в своем блоге в сети Facebook в понедельник.

И.Билоус отметил, что ему и его команде удалось воплотить международные стандарты приватизации. "Горжусь, что наша команда смогла сделать процесс приватизации в Украине более прозрачным и простым. Разработанный нами законопроект позволит окончательно перевести процесс приватизации из политической в экономическую плоскость. Мы начали эту реформу, продолжат ее другие", - написал глава Фонда.

По его словам, он намерен с учетом знаний и приобретенного опыта помогать привлекать инвестиции в Украину.

Как сообщалось, Верховная Рада утвердила И.Билоуса главой ФГИ 19 мая 2015 года. До этого он возглавлял Государственную фискальную службу с момента ее создания в июне 2014 года до 24 февраля 2015 года, а ранее непродолжительное время занимал должность руководителя Государственной налоговой службы.

До перехода на госслужбу И.Билоус был главой инвестиционно-банковского управления инвесткомпании "Ренессанс Капитал" в Украине и странах Центрально-Восточной Европы, содиректором киевского регионального офиса. Ранее с 2005 года работал в инвестиционном банке UBS, где возглавлял украинский бизнес, а до этого - в SARS Capital - киевской инвестиционной компании, специализирующейся на сделках M&A.

Премьер-министр Владимир Гройсман после провала приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) в конце прошлого года неоднократно резко критиковал главу ФГИ, предлагая ему и всему руководству Фонда подать в отставку.

Поступления от приватизации госимущества в общий фонд госбюджета Украины в 2016 году составили 188,92 млн грн, или 1,1% от утвержденного в госбюджете плана в 17,1 млрд грн.

Одновременно Фонду удалось на 67,2% перевыполнить план доходов от аренды государственного имущества - в госбюджет было перечислено 1,028 млрд грн при заложенных 615 млн грн.