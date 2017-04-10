Азербайджанский Azersun планирует построить тепличный комплекс на Ставрополье

Азербайджанский Azersun Holding планирует построить в Ставропольском крае тепличный комплекс общей площадью 100 га, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Ставрополья по итогам встречи вице-премьера края Андрея Мурги с руководством холдинга.

"Сторонами рассмотрен проект строительства компанией на территории Ставропольского края комплекса теплиц общей площадью 100 га. Делегация Azersun Holding в ближайшее время посетит Ставрополье, чтобы уточнить условия сотрудничества", - говорится в сообщении.

Азербайджан является вторым по величине внешнеторговым партнером Ставрополья. Объем товарооборота за 2016 год составил $131 млн. Главным образом, этот показатель сформирован за счет экспорта ставропольской продукции в закавказскую республику.