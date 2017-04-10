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АПК 10.04.2017 17:41

Азербайджанский Azersun планирует построить тепличный комплекс на Ставрополье

Азербайджанский Azersun Holding планирует построить в Ставропольском крае тепличный комплекс общей площадью 100 га, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Ставрополья по итогам встречи вице-премьера края Андрея Мурги с руководством холдинга.

"Сторонами рассмотрен проект строительства компанией на территории Ставропольского края комплекса теплиц общей площадью 100 га. Делегация Azersun Holding в ближайшее время посетит Ставрополье, чтобы уточнить условия сотрудничества", - говорится в сообщении.

Азербайджан является вторым по величине внешнеторговым партнером Ставрополья. Объем товарооборота за 2016 год составил $131 млн. Главным образом, этот показатель сформирован за счет экспорта ставропольской продукции в закавказскую республику.

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Тэги: AZERSUN, СТАВРОПОЛЬЕ, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]