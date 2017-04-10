Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8029 RUR   0.0296 GBR   2.1096 TRY   0.4568

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.24 Brent   55.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 13 Апр 16° 14 Апр 11° 15°

Дальнее зарубежье 10.04.2017 19:33

Премьер Канады заявляет, что его страна готова работать над усилением санкций против РФ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна готова работать с союзниками над усилением ограничительных мер в отношении РФ, сообщил в понедельник телеканал Си-би-си.

"Канада уже вводила жесткие санкции (против России - ИФ). "Всегда готова работать с союзниками, чтобы усилить их", - приводятся в "Твиттере" телеканала слова Дж.Трюдо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Канадский премьер пригласил в страну беженцев, которым отказано во въезде в США Премьер Канады приедет в Киев 6 июня Премьер Канады больше 10 лет писал книгу о хоккее

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]