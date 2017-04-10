Премьер Канады заявляет, что его страна готова работать над усилением санкций против РФ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна готова работать с союзниками над усилением ограничительных мер в отношении РФ, сообщил в понедельник телеканал Си-би-си.

"Канада уже вводила жесткие санкции (против России - ИФ). "Всегда готова работать с союзниками, чтобы усилить их", - приводятся в "Твиттере" телеканала слова Дж.Трюдо.