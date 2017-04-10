Японские компании не спешат покупать СПГ в США из-за дороговизны

Японские компании не торопятся наращивать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США из-за его высокой стоимости, заявили участники проходившей в Токио конференции Gastech 2017.

Президент Sempra LNG Октавио Симос полагает, что японским компаниям необходимо покупать большие объемы американского СПГ для снижения торгового дефицита США с Японией. Sempra LNG управляет терминалом Cameron LNG, расположенным в Мексиканском заливе.

"Один из способов сбалансировать протекционистские тенденции США - покупать больше СПГ у страны, что сократит торговый дефицит и защитит вашу собственную экономику", - сказал О.Симос участникам конференции.

Президент Jordan Cove LNG Элизабет Спомер также высказала мнение, что администрация президента США Дональда Трампа заинтересована в расширении экспорта энергоресурсов в Японию. "Новая администрация хочет сосредоточиться на экспорте нефти и газа в целом, но особенно в Японию", - сказала она.

Однако японские покупатели находят американский СПГ слишком дорогостоящим по сравнению с тем, который они получают в рамках действующих контрактов, заявил старший газовый аналитик Института экономики энергетики Хироси Хасимото. "В настоящий момент поставки СПГ из США в Японию не выглядят привлекательными в плане цены", - полагает он.

СПГ, который поставляется в Японию с луизианского завода Sabine Pass, в январе стоил более $12 за 1 млн британских термальных единиц (BTU), что существенно превосходит цены, установленные в долгосрочных контрактах на поставки из государств Ближнего Востока и Азии. Это обусловлено высокими расходами на транспортировку, в том числе оплатой прохода через Панамский канал, отметил Х.Хасимото.