Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8029 RUR   0.0296 GBR   2.1096 TRY   0.4568

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.24 Brent   55.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 13 Апр 16° 14 Апр 11° 15°

Дальнее зарубежье 10.04.2017 20:15

Более половины американцев одобряют ракетный удар США по Сирии - опрос

57% жителей США высказались в поддержку ракетного удара США по сирийской авиабазе на прошлой неделе в ответ на якобы имевшее применение химоружия в провинции Идлиб, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного американским телеканалом Си-Би-Эс.

При этом 45% респондентов назвали аморальным использование химического оружия, которое в Вашингтоне приписывают властям Сирии.

Однако 70% опрошенных при этом заявили, что президент США Дональд Трамп впредь должен получать одобрение Конгресса прежде, чем предпринимать дальнейшие действия в отношении Сирии.

Кроме этого, лишь небольшое число американцев (18%) поддерживает использование наземных сил в Сирии помимо ударов с воздуха.

Си-Би-Эс проводил опрос 7 - 9 апреля по телефонам - мобильным и стационарным, в нем приняли участие 1006 взрослых жителей США. Статистическая погрешность не превышает 4%.

США в ночь на пятницу нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным решением президента США Д.Трампа с момента его вступления в должность.

В Вашингтоне утверждают, что подвергли Сирию атаке крылатыми ракетами в ответ на предполагаемое применение сирийским правительством химоружия в районе провинции Идлиб.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СИРИЯ, УДАР, ОПРОС


Похожие новости


Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили по телефону урегулирование сирийского конфликта - СМИ США привлечет к ответственности виновных в преступлениях против мирных жителей - Тиллерсон На решение Трампа нанести удар по Сирии во многом повлияло мнение его дочери Иванки - СМИ ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США по Сирии, но необходимо политическое решение - Могерини Смена сирийского режима является одним из приоритетов США - американский постпред при ООН В МИД РФ связывают удар США по Сирии с войной элит в Вашингтоне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]