Более половины американцев одобряют ракетный удар США по Сирии - опрос

57% жителей США высказались в поддержку ракетного удара США по сирийской авиабазе на прошлой неделе в ответ на якобы имевшее применение химоружия в провинции Идлиб, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного американским телеканалом Си-Би-Эс.

При этом 45% респондентов назвали аморальным использование химического оружия, которое в Вашингтоне приписывают властям Сирии.

Однако 70% опрошенных при этом заявили, что президент США Дональд Трамп впредь должен получать одобрение Конгресса прежде, чем предпринимать дальнейшие действия в отношении Сирии.

Кроме этого, лишь небольшое число американцев (18%) поддерживает использование наземных сил в Сирии помимо ударов с воздуха.

Си-Би-Эс проводил опрос 7 - 9 апреля по телефонам - мобильным и стационарным, в нем приняли участие 1006 взрослых жителей США. Статистическая погрешность не превышает 4%.

США в ночь на пятницу нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным решением президента США Д.Трампа с момента его вступления в должность.

В Вашингтоне утверждают, что подвергли Сирию атаке крылатыми ракетами в ответ на предполагаемое применение сирийским правительством химоружия в районе провинции Идлиб.