Tesla стала крупнейшим автопроизводителем США по капитализации

Рыночная стоимость автопроизводителя Tesla Inc. подскочила в начале торгов 10 апреля и превысила капитализацию General Motor Co., благодаря чему Tesla стала самым дорогим автоконцерном США.
Акции Tesla подорожали на 3,4%, капитализация составила около $51 млрд, что на $1,7 млрд больше, чем у GM.
Отмечается, что Tesla в минувшем году произвела 76 тыс. машин и получила чистый убыток в размере почти $675 млн. При этом GM, один из старейших автопроизводителей мира, получил в минувшем году чистую прибыль в размере $9,43 млрд и продал свыше 10 млн автомобилей.
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