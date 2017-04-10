США привлечет к ответственности виновных в преступлениях против мирных жителей - Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Италию для встречи стран "большой семерки" заявил, что США намерены привлекать к ответственности виновных в "преступлениях против невинных граждан", сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Агентство отмечает, что, судя по всему, так глава госдепа прокомментировал ситуацию в Сирии.

В пятницу США, в ответ на применение химоружия в сирийской провинции Идлиб, в котором Запад обвинил президента Сирии Башара Асада, нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс.

Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность. По базе с военных кораблей в Средиземном море было выпущено около 60 ракет.

В Дамаске же заверяют, что никогда не применяли химоружие на своей территории.