Глава турецкого МИД обсудил с Лавровым Сирию и борьбу с ИГ - ТВ

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров обсудили в понедельник в ходе телефонного разговора борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и последние события в Сирии, сообщил турецкий телеканал "Хабертюрк".

Как утверждает телеканал, министры обсуждали также "будущее президента Сирии Башара Асада".

Ранее в понедельник состоялся телефонный разговор М.Чавушоглу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, обсуждалось будущее Б.Асада в контексте урегулирования сирийского конфликта, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Турции. Р.Тиллерсон и М.Чавушоглу также обсудили борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).