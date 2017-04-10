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Регион 10.04.2017 20:59

Глава турецкого МИД обсудил с Лавровым Сирию и борьбу с ИГ - ТВ

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров обсудили в понедельник в ходе телефонного разговора борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и последние события в Сирии, сообщил турецкий телеканал "Хабертюрк".

Как утверждает телеканал, министры обсуждали также "будущее президента Сирии Башара Асада".

Ранее в понедельник состоялся телефонный разговор М.Чавушоглу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, обсуждалось будущее Б.Асада в контексте урегулирования сирийского конфликта, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Турции. Р.Тиллерсон и М.Чавушоглу также обсудили борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]