Авиакомпании РФ предупреждены о возможной приостановке чартеров в Турцию - источники

Российские авиакомпании оповещены о возможной приостановке чартерных рейсов с Турцией, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Получено предупреждение о возможности временной приостановки выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции", - сказал источник.

Соответствующее уведомление было разослано авиакомпаниям за подписью замглавы Федерального агентства воздушного транспорта РФ, утверждает еще один собеседник агентства в авиационной отрасли. По его словам, ведомство указывает на "сложную внутриполитическую ситуацию" в Турции. Перевозчикам рекомендовано принять меры при планировании существующих чартерных программ.