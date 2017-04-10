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Регион 10.04.2017 21:17

Авиакомпании РФ предупреждены о возможной приостановке чартеров в Турцию - источники

Российские авиакомпании оповещены о возможной приостановке чартерных рейсов с Турцией, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Получено предупреждение о возможности временной приостановки выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции", - сказал источник.

Соответствующее уведомление было разослано авиакомпаниям за подписью замглавы Федерального агентства воздушного транспорта РФ, утверждает еще один собеседник агентства в авиационной отрасли. По его словам, ведомство указывает на "сложную внутриполитическую ситуацию" в Турции. Перевозчикам рекомендовано принять меры при планировании существующих чартерных программ.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАКОМПАНИИ, ТУРЦИЯ, ЧАРТЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]