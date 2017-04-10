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Дальнее зарубежье 10.04.2017 21:33

Нил Горсач приведен к присяге в качестве Верховного судьи США

Нил Горсач принял в понедельник присягу в качестве Верховного судьи США и вскоре приступит к выполнению обязанностей на этом посту, сообщает телеканал "Фокс ньюс".

По законодательству США, Н.Горсач должен был принести две присяги до того, как занять эту должность. Так, первая церемония состоялась в закрытом режиме в Верховном суде, а вторая - в Розовом саду в Белом доме.

"Я обещаю вам, что буду делать все, что в моих силах для того, чтобы полностью служить конституции и законам нашего великого народа", - подчеркнул Н.Горсач.

"Я никогда не забуду того, что если кому-то дано много (возможностей - ИФ), то от него и многого ожидают", - добавил он.

На прошлой неделе американский сенат после долгих дискуссий одобрил кандидатуру 49-летнего Н.Горсача на пост Верховного судьи. Он стал 113-м членом Верховного суда США.

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Тэги: США, СУДЬЯ, ПРИСЯГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]