Нил Горсач приведен к присяге в качестве Верховного судьи США

Нил Горсач принял в понедельник присягу в качестве Верховного судьи США и вскоре приступит к выполнению обязанностей на этом посту, сообщает телеканал "Фокс ньюс".
По законодательству США, Н.Горсач должен был принести две присяги до того, как занять эту должность. Так, первая церемония состоялась в закрытом режиме в Верховном суде, а вторая - в Розовом саду в Белом доме.
"Я обещаю вам, что буду делать все, что в моих силах для того, чтобы полностью служить конституции и законам нашего великого народа", - подчеркнул Н.Горсач.
"Я никогда не забуду того, что если кому-то дано много (возможностей - ИФ), то от него и многого ожидают", - добавил он.
На прошлой неделе американский сенат после долгих дискуссий одобрил кандидатуру 49-летнего Н.Горсача на пост Верховного судьи. Он стал 113-м членом Верховного суда США.
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