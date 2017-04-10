Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8029 RUR   0.0296 GBR   2.1096 TRY   0.4568

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.24 Brent   55.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 13 Апр 16° 14 Апр 11° 15°

Карабахский конфликт 10.04.2017 20:44

Позиция Баку по Карабаху известна, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена - Алиев

Позиция официального Баку на переговорах по Карабаху остается неизменной, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, заявил президент Ильхам Алиев.

«В нашей позиции в переговорном процессе нет и не может быть изменений. Принцип территориальной целостности не является предметом переговоров, и территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена», - подчеркнул И.Алиев в понедельник на прошедшем под его председательством заседание кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года.

Глава государства отметил, что во время всех международных контактов он подчеркивает, что ни одна страна и ни одна организация не должна подходить к этому вопросу с позиции двойных стандартов.

«Потому что в ряде случаев мы сталкиваемся с этими двойными стандартами. Подчас, другим существующим на постсоветском пространстве конфликтам уделяется больше внимание, или же в связи с урегулированием тех конфликтов используются более точные выражения», - сказал И.Алиев.

Президент подчеркнул, что армяно-азербайджанский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«В отличие от других имеющихся на постсоветском пространстве конфликтов, Совбез ООН принял четыре резолюции по этому конфликту. Эти резолюции известны, весь мир это знает, оккупационные армянские силы должны быть незамедлительно и выведены с захваченных земель. Вот это основной принцип, и ни один вопрос не может обсуждаться в стороне от этого принципа», - сказал И.Алиев.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


МГ ОБСЕ должна усилить давление на Ереван по Карабаху - Алиев Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 117 раз - Минобороны Армения минувшие сутки подвергла минометному обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны Армения за минувшие сутки обстреливала из крупнокалиберных пулеметов позиции ВС Азербайджана - Минобороны Армения за минувшие сутки подвергла минометному обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны ВС Армении обстреляли азербайджанский населенный пункт в зоне карабахского конфликта - Минобороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]