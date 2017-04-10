Позиция Баку по Карабаху известна, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена - Алиев

Позиция официального Баку на переговорах по Карабаху остается неизменной, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, заявил президент Ильхам Алиев.

«В нашей позиции в переговорном процессе нет и не может быть изменений. Принцип территориальной целостности не является предметом переговоров, и территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена», - подчеркнул И.Алиев в понедельник на прошедшем под его председательством заседание кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года.

Глава государства отметил, что во время всех международных контактов он подчеркивает, что ни одна страна и ни одна организация не должна подходить к этому вопросу с позиции двойных стандартов.

«Потому что в ряде случаев мы сталкиваемся с этими двойными стандартами. Подчас, другим существующим на постсоветском пространстве конфликтам уделяется больше внимание, или же в связи с урегулированием тех конфликтов используются более точные выражения», - сказал И.Алиев.

Президент подчеркнул, что армяно-азербайджанский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«В отличие от других имеющихся на постсоветском пространстве конфликтов, Совбез ООН принял четыре резолюции по этому конфликту. Эти резолюции известны, весь мир это знает, оккупационные армянские силы должны быть незамедлительно и выведены с захваченных земель. Вот это основной принцип, и ни один вопрос не может обсуждаться в стороне от этого принципа», - сказал И.Алиев.

Р.Бабаев