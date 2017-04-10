Путин наградил архиепископа Бакинского орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра (Ищеина Александра Геннадьевича) орденом Дружбы.
Соответствующий указ опубликован на российском официальном сайте правовой информации.
«Архиепископ Бакинский и Азербайджанский, управляющий Бакинской епархии Московской епархии Александр Ищеин награжден орденом Дружбы за большой вклад в поддержку русской диаспоры в Азербайджане, плодотворную деятельность по укреплению межконфессионального взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Россией», - говорится в указе.
Р.Бабаев
Азербайджан на 2017 год планирует производство продукции оборонного назначения на сумму около 125 млн манатов – глава Миноборонпрома
Позиция Баку по Карабаху известна, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена - Алиев
Баку и Москва провели очередные консультации по статусу Каспия
Президент Алиев ставит целью увеличить производство продукции АПК в Азербайджане
Инвестиции в создание агропарков в Азербайджане оцениваются в 1 млрд манатов - Алиев
Обязательный аудит в Азербайджане в 2016г прошли лишь более 2% хозяйствующих субъектов
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Нил Горсач приведен к присяге в качестве Верховного судьи США
Авиакомпании РФ предупреждены о возможной приостановке чартеров в Турцию - источники
Глава турецкого МИД обсудил с Лавровым Сирию и борьбу с ИГ - ТВ
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
ОАО «Азеравтойол» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по проекту «Внедрение системы AML»
Олимпиада по русскому языку прошла в Исмаиллы и Шемахе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»