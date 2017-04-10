Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8029 RUR   0.0296 GBR   2.1096 TRY   0.4568

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.24 Brent   55.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 13 Апр 16° 14 Апр 11° 15°

Религия 10.04.2017 20:50

Путин наградил архиепископа Бакинского орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра (Ищеина Александра Геннадьевича) орденом Дружбы.

Соответствующий указ опубликован на российском официальном сайте правовой информации.

«Архиепископ Бакинский и Азербайджанский, управляющий Бакинской епархии Московской епархии Александр Ищеин награжден орденом Дружбы за большой вклад в поддержку русской диаспоры в Азербайджане, плодотворную деятельность по укреплению межконфессионального взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Россией», - говорится в указе.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПУТИН, ЕПАРХИЯ, ОРДЕН

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]