Путин наградил архиепископа Бакинского орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра (Ищеина Александра Геннадьевича) орденом Дружбы.

Соответствующий указ опубликован на российском официальном сайте правовой информации.

«Архиепископ Бакинский и Азербайджанский, управляющий Бакинской епархии Московской епархии Александр Ищеин награжден орденом Дружбы за большой вклад в поддержку русской диаспоры в Азербайджане, плодотворную деятельность по укреплению межконфессионального взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Россией», - говорится в указе.

Р.Бабаев