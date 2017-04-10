Азербайджан на 2017 год планирует производство продукции оборонного назначения на сумму около 125 млн манатов – глава Миноборонпрома

В Азербайджане в 2017 году планируется выпуск, ремонт и утилизация продукции оборонного назначения на сумму около 125 млн манатов, заявил министр оборонной промышленности республики Явер Джамалов.
«Согласно производственной программы на 2017 год, в соответствии с заказами Министерства обороны и других силовых структур, предусмотрено производство, ремонт и утилизация продукции оборонного назначения на 123,7 млн манат (около $73 млн по текущему курсу - ИФ)», - подчеркнул Я.Джамалов в понедельник на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года.
По его словам, на основе заключенных соглашений идет производственный процесс.
«Хочу также отметить, что в настоящее время на предприятиях министерства имеются широкие возможности по наращиванию производственных объемов, и по мере увеличения заказов в этой сфере работы будут совершенствоваться», - сказал министр.
Я.Джамалов отметил, что Азербайджан сегодня экспортирует продукцию военного назначения в более чем 10 стран.
«В настоящее время стоимость заключенных соглашений составляет $101 млн. При этом $57 млн из этой суммы охватывают реализуемые проекты, еще на $44 млн вступят в силе после того, как партнеры предоставят итоговые сертификаты», - подчеркнул он.
Р.Бабаев
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