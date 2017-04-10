Инвестиции в создание агропарков в Азербайджане оцениваются в 1 млрд манатов - Алиев

Суммарные инвестиции в создание 33 агропарков на территории Азербайджана составят 1 млрд манатов, заявил президент Ильхам Алиев.

"В настоящее время в 24 районах странах ведутся работы по созданию 33 агропарков. Суммарные расходы на создание этих агропарков составят 1 млрд манатов", - сказал И.Алиев в понедельник заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года.

По его словам общая площадь создаваемых агропарков составит 142 тыс. га.

И.Алиев добавил, что создание таких агропарков положительно повлияет на увеличение объемов внутреннего производства и на удовлетворение потребностей за счет внутреннего производства.

Президент подчеркнул, что объем льготного кредитования предпринимателей в Азербайджане по линии Национального фонда поддержки предпринимательства в 2017 году составит 150 млн манатов.

А.Азизов