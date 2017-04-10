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АПК 10.04.2017 22:26

Инвестиции в создание агропарков в Азербайджане оцениваются в 1 млрд манатов - Алиев

Суммарные инвестиции в создание 33 агропарков на территории Азербайджана составят 1 млрд манатов, заявил президент Ильхам Алиев.

"В настоящее время в 24 районах странах ведутся работы по созданию 33 агропарков. Суммарные расходы на создание этих агропарков составят 1 млрд манатов", - сказал И.Алиев в понедельник заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года.

По его словам общая площадь создаваемых агропарков составит 142 тыс. га.

И.Алиев добавил, что создание таких агропарков положительно повлияет на увеличение объемов внутреннего производства и на удовлетворение потребностей за счет внутреннего производства.

Президент подчеркнул, что объем льготного кредитования предпринимателей в Азербайджане по линии Национального фонда поддержки предпринимательства в 2017 году составит 150 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: АГРОПАРКИ, ИНВЕСТИЦИИ, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]