Южнокорейский руководитель предупредил о возможных провокациях со стороны КНДР

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи предупредил, что КНДР в ближайшее время может пойти на новые провокации.

"Возможно, что Северная Корея предпримет еще более серьезные провокации, такие, как ядерное испытание, приуроченные к различным событиям, например, к созыву Верховного народного собрания (ВНС)", - цитируют СМИ заявление южнокорейского руководителя.

Сессия ВНС, как сообщалось, открывается во вторник. Кроме того, в субботу в КНДР будет торжественно отмечаться 105-я годовщина со дня рождения основателя народной республики Ким Ир Сена.

Наблюдатели также обращают внимание на заявление МИД Северной Кореи, распространенное во вторник.

В нем говорится, что действия США, направленные на дальнейшую эскалацию напряженности, ведут к началу войны, заявил во вторник МИД Северной Кореи.

"КНДР готова отреагировать на любое движение в сторону войны, к которой стремятся США", - указывает МИД.

В заявлении подчеркивается: "Мы предпримем жесточайшие контрмеры против провокаторов, чтобы всей мощью нашего оружия защитить себя".

Представитель северокорейского внешнеполитического ведомства, комментируя выдвижение ударной авианосной группы США в сторону Корейского полуострова, также отметил: "Это доказывает, что опрометчивые шаги США, целью которых является вторжение в КНДР, вступили в серьезную стадию".

Как сообщалось, США перенаправили ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карс Винсон" к корейским берегам. Ранее планировался ее заход в Австралию.