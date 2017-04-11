Южнокорейский руководитель предупредил о возможных провокациях со стороны КНДР

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи предупредил, что КНДР в ближайшее время может пойти на новые провокации.
"Возможно, что Северная Корея предпримет еще более серьезные провокации, такие, как ядерное испытание, приуроченные к различным событиям, например, к созыву Верховного народного собрания (ВНС)", - цитируют СМИ заявление южнокорейского руководителя.
Сессия ВНС, как сообщалось, открывается во вторник. Кроме того, в субботу в КНДР будет торжественно отмечаться 105-я годовщина со дня рождения основателя народной республики Ким Ир Сена.
Наблюдатели также обращают внимание на заявление МИД Северной Кореи, распространенное во вторник.
В нем говорится, что действия США, направленные на дальнейшую эскалацию напряженности, ведут к началу войны, заявил во вторник МИД Северной Кореи.
"КНДР готова отреагировать на любое движение в сторону войны, к которой стремятся США", - указывает МИД.
В заявлении подчеркивается: "Мы предпримем жесточайшие контрмеры против провокаторов, чтобы всей мощью нашего оружия защитить себя".
Представитель северокорейского внешнеполитического ведомства, комментируя выдвижение ударной авианосной группы США в сторону Корейского полуострова, также отметил: "Это доказывает, что опрометчивые шаги США, целью которых является вторжение в КНДР, вступили в серьезную стадию".
Как сообщалось, США перенаправили ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карс Винсон" к корейским берегам. Ранее планировался ее заход в Австралию.
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