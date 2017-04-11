Сирийскому населению передано несколько тонн российской гуманитарной помощи - центр по примирению

Российские военные передали жителям Сирии более 6 тонн гуманитарной помощи, сообщили "Интерфаксу" в Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.
"За сутки гуманитарную помощь получили 1915 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,1 тонны", - сообщает центр.
По его данным, в течение суток проведено шесть гуманитарных акций в провинциях Алеппо (5) и Латакия (1).
"В городе Алеппо в районах Аль-Хамдания-4, Кади-Аскар, Халидия, Аль-Маади и в округе Кади-Аскар жителям передано 6 тонн питьевой бутилированной воды. В населенный пункт Эль-Мшаирфа провинции Латакия доставлена партия детской одежды", - сообщили в центре.
Кроме того, отмечается, что ООН и партнеры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь САР. Продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.
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