Госсекретарь США Тиллерсон проведет переговоры в Москве

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибудет во вторник в Москву с двухдневным рабочим визитом.

Ожидается, что в среду глава американской дипломатии встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Анонсируя визит госсекретаря, в МИД РФ сообщали, что в ходе переговоров С.Лаврова и Р.Тиллерсона предполагается обсуждение актуальных задач в области международной безопасности, стоящих перед мировым сообществом и требующих совместных усилий России и США.

"Среди них - борьба с терроризмом, в первую очередь с ИГИЛ (запрещена в РФ) и другими террористическими группировками, захватившими часть территории Сирии, урегулирование сирийского, палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и других конфликтов, деэскалация обстановки на Корейском полуострове", - говорилось в комментарии внешнеполитического ведомства, опубликованном в минувшую среду.

"Не будет обойдено вниманием положение на Украине с акцентом на необходимость выполнения Киевом своих обязательств по Минским соглашениям. Может обсуждаться тематика контроля над вооружениями", - отметили на Смоленской площади.

В российском МИД также выразили надежду на то, что визит нового госсекретаря США "поможет выводу российско-американских отношений на траекторию устойчивого развития, позволит повысить уровень взаимного понимания".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о якобы готовившейся встрече госсекретаря с президентом РФ и о ее последующей отмене, сообщил в минувший понедельник, что в графике Владимира Путина встречи с Р.Тиллерсоном нет.

Визит Р.Тиллерсона в Москву будет проходить на фоне напряженности, возникшей после нанесенных США в ночь на 7 апреля ударов крылатыми ракетами "Томагавк" по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны.

Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность.

В Вашингтоне утверждают, что подвергли Сирию атаке крылатыми ракетами в ответ на предполагаемое применение сирийским правительством химоружия в районе провинции Идлиб.

Комментируя эти события, глава МИД РФ С.Лавров в тот же день заявил, что атака США на сирийских военных наносит ущерб российско-американским отношениям, но надеется, что эта провокация не приведет к необратимым последствиям в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

"Удручает, что все это наносит ущерб и без того подорванным отношениям между Россией и США, но надеюсь, что эти провокации не приведут к необратимым результатам", - сказал он на пресс-конференции.

Позднее по инициативе американской стороны состоялась телефонная беседа С.Лаврова и Р.Тиллерсона.

"С.Лавров подчеркнул, что нападение на страну, правительство которой борется с терроризмом, лишь играет на руку экстремистам, создает дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности", - сообщили в МИД РФ по итогам беседы.

С.Лавров заявил в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой, что "утверждения о применении войсками Сирии химического оружия в Идлибе 4 апреля не соответствуют действительности". "Было указано на необходимость тщательного, беспристрастного и профессионального установления фактов относительной всей этой истории", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить рассмотрение положения дел в сирийском урегулировании при личной встрече", - добавили в российском МИД.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что во время визита госсекретаря США Р.Тиллерсона российская сторона выслушает его позицию об ударах по Сирии и сообщит о недопустимости подобных акций.

"Приедет госсекретарь США, послушаем то, что он скажет (об ударах США по Сирии), зададим вопросы. Я думаю, что просто нужно относиться с пониманием к тем процессам, которые происходят там. При этом абсолютно четко подчеркивать недопустимость для нас подобных акций", - сказала М.Захарова 8 апреля в прямом эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).