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Дальнее зарубежье 11.04.2017 11:42

Мэй и Трамп считают, что визит Тиллерсона в Москву может поспособствовать урегулированию в Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву, который, по мнению лидеров двух стран, поможет "добиться прогресса" в урегулировании ситуации в Сирии.

"Они (Т.Мэй и Д.Трамп) согласились, что визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву на этой неделе предоставляет возможность добиться прогресса в поисках решения, которое приведет к устойчивому политическому урегулированию (в Сирии - ИФ)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского премьера.

В нем отмечается, что американский лидер "поблагодарил премьер-министра за ее поддержку в связи с военными действиями США на прошлой неделе против режима Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ)".

"Премьер-министр и президент согласились с тем, что теперь существует уникальная возможность, чтобы убедить Россию в том, что ее союз с Асадом уже не в ее стратегических интересах", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, Т.Мэй и Д.Трамп "обсудили в целом ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе угрозу в регионе, исходящую от Ирана".

"Премьер-министр и президент также подчеркнули важность международного сообщества, включая Китай, в оказании давления на Северную Корею с целью сдерживания угрозы, которую КНДР создает", - говорится в сообщении.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, СИРИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]