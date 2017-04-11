Мэй и Трамп считают, что визит Тиллерсона в Москву может поспособствовать урегулированию в Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву, который, по мнению лидеров двух стран, поможет "добиться прогресса" в урегулировании ситуации в Сирии.
"Они (Т.Мэй и Д.Трамп) согласились, что визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву на этой неделе предоставляет возможность добиться прогресса в поисках решения, которое приведет к устойчивому политическому урегулированию (в Сирии - ИФ)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского премьера.
В нем отмечается, что американский лидер "поблагодарил премьер-министра за ее поддержку в связи с военными действиями США на прошлой неделе против режима Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ)".
"Премьер-министр и президент согласились с тем, что теперь существует уникальная возможность, чтобы убедить Россию в том, что ее союз с Асадом уже не в ее стратегических интересах", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, Т.Мэй и Д.Трамп "обсудили в целом ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе угрозу в регионе, исходящую от Ирана".
"Премьер-министр и президент также подчеркнули важность международного сообщества, включая Китай, в оказании давления на Северную Корею с целью сдерживания угрозы, которую КНДР создает", - говорится в сообщении.
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