Гуманитарную помощь от ООН доставили в три труднодоступных города сирийской провинции Дамаск

Сотрудники ООН впервые за два года смогли доставить помощь жителям труднодоступных сирийских городов Ялда, Бабила и Бейт-Сахам в провинции Дамаск.

По данным центра новостей ООН, колонна грузовиков, зафрахтованная ООН и Сирийским арабским Красным Полумесяцем, доставила помощь для 35 тысяч сирийцев, находящихся в городах Ялда, Бабила и Бейт-Сахам.

Последний раз в этот район помощь завозилась почти два года назад, 5 мая 2015 года, отмечается в сообщении.

В ООН вновь призвали все стороны обеспечить беспрепятственный и постоянный доступ к почти пяти миллионам человек, которые проживают в труднодоступных районах и в осажденных местностях по всей Сирии.

Кроме того, во Всемирной организации выразили обеспокоенность положением более 30 тысяч мирных жителей в городе Атабака в провинции Ракка, где продолжается военная операция, так как там сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация.