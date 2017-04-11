Гуманитарную помощь от ООН доставили в три труднодоступных города сирийской провинции Дамаск

Сотрудники ООН впервые за два года смогли доставить помощь жителям труднодоступных сирийских городов Ялда, Бабила и Бейт-Сахам в провинции Дамаск.
По данным центра новостей ООН, колонна грузовиков, зафрахтованная ООН и Сирийским арабским Красным Полумесяцем, доставила помощь для 35 тысяч сирийцев, находящихся в городах Ялда, Бабила и Бейт-Сахам.
Последний раз в этот район помощь завозилась почти два года назад, 5 мая 2015 года, отмечается в сообщении.
В ООН вновь призвали все стороны обеспечить беспрепятственный и постоянный доступ к почти пяти миллионам человек, которые проживают в труднодоступных районах и в осажденных местностях по всей Сирии.
Кроме того, во Всемирной организации выразили обеспокоенность положением более 30 тысяч мирных жителей в городе Атабака в провинции Ракка, где продолжается военная операция, так как там сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация.
Азербайджан в 2017 году планирует начать серийное производство снайперской винтовки спецназначения и ручного пулемета
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана крупнокалиберными пулеметами - Минобороны
Азербайджан ведет работу над разработкой БПЛА с кумулятивным зарядом – глава Миноборонпрома
Тарифы на грузоперевозки в Азербайджане за год подорожали на 12,4%, в марте подешевели на 2,5%
Денежная масса в Азербайджане в январе-феврале сократилась на 3,5%
Грузоперевозки по железным дорогам Азербайджана за I квартал увеличились на 11%
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет более $293
United Airlines оказалась вовлечена в скандал из-за овербукинга
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
ОАО «Азеравтойол» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по проекту «Внедрение системы AML»
Олимпиада по русскому языку прошла в Исмаиллы и Шемахе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»