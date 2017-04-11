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Дальнее зарубежье 11.04.2017 10:43

Гуманитарную помощь от ООН доставили в три труднодоступных города сирийской провинции Дамаск

Сотрудники ООН впервые за два года смогли доставить помощь жителям труднодоступных сирийских городов Ялда, Бабила и Бейт-Сахам в провинции Дамаск.

По данным центра новостей ООН, колонна грузовиков, зафрахтованная ООН и Сирийским арабским Красным Полумесяцем, доставила помощь для 35 тысяч сирийцев, находящихся в городах Ялда, Бабила и Бейт-Сахам.

Последний раз в этот район помощь завозилась почти два года назад, 5 мая 2015 года, отмечается в сообщении.

В ООН вновь призвали все стороны обеспечить беспрепятственный и постоянный доступ к почти пяти миллионам человек, которые проживают в труднодоступных районах и в осажденных местностях по всей Сирии.

Кроме того, во Всемирной организации выразили обеспокоенность положением более 30 тысяч мирных жителей в городе Атабака в провинции Ракка, где продолжается военная операция, так как там сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ГУМПОМОЩЬ, ДОСТАВКА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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