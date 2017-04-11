Азербайджанский страховщик жизни PASHA Heyat Sigorta увеличил в I квартале премии в 1,5 раза

Азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни «PASHA Heyat Sigorta» увеличила в I-ом квартале 2017 года сбор премий в 1,5 раза - до 32,099 млн манатов, отмечается в сообщении компании.

"По оперативным данным, в январе-марте 2017 года страховые премии компании увеличились на 50% и составили 32,099 млн манатов", - отмечается в сообщении.

Выплаты компании в I-ом квартале увеличились на 27% - до 7,755 млн манатов.

«PASHA Heyat Sigorta» лицензию на страховую деятельность получила 14 февраля 2011 года и входит в тройку ведущих страховщиков по объему собираемых премий. Единственным акционером компании является PASHA Holding. Уставный капитал компании равен 40,25 млн манатов.

А.Ахундов