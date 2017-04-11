Путин и Медведев проведут переговоры с президентом Италии

Президент РФ Владимир Путин 11 апреля встретится в Москве с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе беседы планируется обмен мнениями по ключевым вопросам российско-итальянских отношений и актуальным темам международной повестки дня", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того в Москве состоятся переговоры премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и С.Маттареллы, в ходе которых будут обсуждаться совместные проекты, в частности, в энергетике, сообщается на сайте правительства РФ.

"В ходе встречи (Д.Медведева и С.Маттареллы) планируется рассмотреть основные вопросы российско-итальянских отношений с акцентом на торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное взаимодействие, обсудить тематику совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте и в других областях", - говорится в сообщении.