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СНГ 11.04.2017 11:14

Путин и Медведев проведут переговоры с президентом Италии

Президент РФ Владимир Путин 11 апреля встретится в Москве с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе беседы планируется обмен мнениями по ключевым вопросам российско-итальянских отношений и актуальным темам международной повестки дня", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того в Москве состоятся переговоры премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и С.Маттареллы, в ходе которых будут обсуждаться совместные проекты, в частности, в энергетике, сообщается на сайте правительства РФ.

"В ходе встречи (Д.Медведева и С.Маттареллы) планируется рассмотреть основные вопросы российско-итальянских отношений с акцентом на торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное взаимодействие, обсудить тематику совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте и в других областях", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]