Путин и Медведев проведут переговоры с президентом Италии

Президент РФ Владимир Путин 11 апреля встретится в Москве с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе беседы планируется обмен мнениями по ключевым вопросам российско-итальянских отношений и актуальным темам международной повестки дня", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того в Москве состоятся переговоры премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и С.Маттареллы, в ходе которых будут обсуждаться совместные проекты, в частности, в энергетике, сообщается на сайте правительства РФ.
"В ходе встречи (Д.Медведева и С.Маттареллы) планируется рассмотреть основные вопросы российско-итальянских отношений с акцентом на торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное взаимодействие, обсудить тематику совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте и в других областях", - говорится в сообщении.
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