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Транспорт и связь 11.04.2017 10:03

АЖД планирует строительство ж/д до бакинского аэропорта

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в ближайшие три года планирует реализовать проект капитального ремонта железной дороги Ялама-Астара, сообщил глава АЖД Джавид Гурбанов в понедельник на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года.

«Подготовлена инвестиционная программа развития АЖД, в соответствии с которой в ближайшие три года планируется осуществить капремонт железной дороги Ялама-Астара, ввести в эксплуатацию скоростной поезд Баку-Гянджа-Баку и построить второй железнодорожный мост через реку Кура в Евлахе», - отметил Дж.Гурбанов.

По его словам, в долгосрочной перспективе планируется строительство железной дороги в Международный аэропорт им. Г.Алиева в Баку и прокладка железнодорожных линий до туристических центров Шахдаг (север страны) и Гебеле (северо-запад страны).

«В настоящее время ведутся работы по проектированию этих линий. Также в рамках технической помощи Азиатского банка развития консалтинговой компанией «Sistra» ведутся работы по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта капремонта железной дороги Баку-Ялама (до границы с РФ), а в рамках проекта «Поддержка железнодорожной торговли и транспорта», финансируемого Всемирным банком, готовится ТЭО проекта капремонта в целом железной дороги Ялама-Астара (от северной границы Азербайджана до южной)», - отметил Дж.Гурбанов.

Он также сообщил, что для обеспечения эффективной и прозрачной деятельности системы финансовой отчетности ЗАО «АЖД» началась работы по организации деятельности общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и по электронизации документооборота.

«Также в рамках сотрудничества с ВБ компаниями Deutsche Bahn и KPMG готовится проект пятилетнего бизнес-плана развития АЖД и единого управления активами общества», - отметил Дж.Гурбанов.

Н.Аббасова

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Тэги: ЖЕЛДОРОГА, АЭРОПОРТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]