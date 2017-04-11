АЖД планирует строительство ж/д до бакинского аэропорта

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в ближайшие три года планирует реализовать проект капитального ремонта железной дороги Ялама-Астара, сообщил глава АЖД Джавид Гурбанов в понедельник на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года.
«Подготовлена инвестиционная программа развития АЖД, в соответствии с которой в ближайшие три года планируется осуществить капремонт железной дороги Ялама-Астара, ввести в эксплуатацию скоростной поезд Баку-Гянджа-Баку и построить второй железнодорожный мост через реку Кура в Евлахе», - отметил Дж.Гурбанов.
По его словам, в долгосрочной перспективе планируется строительство железной дороги в Международный аэропорт им. Г.Алиева в Баку и прокладка железнодорожных линий до туристических центров Шахдаг (север страны) и Гебеле (северо-запад страны).
«В настоящее время ведутся работы по проектированию этих линий. Также в рамках технической помощи Азиатского банка развития консалтинговой компанией «Sistra» ведутся работы по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта капремонта железной дороги Баку-Ялама (до границы с РФ), а в рамках проекта «Поддержка железнодорожной торговли и транспорта», финансируемого Всемирным банком, готовится ТЭО проекта капремонта в целом железной дороги Ялама-Астара (от северной границы Азербайджана до южной)», - отметил Дж.Гурбанов.
Он также сообщил, что для обеспечения эффективной и прозрачной деятельности системы финансовой отчетности ЗАО «АЖД» началась работы по организации деятельности общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и по электронизации документооборота.
«Также в рамках сотрудничества с ВБ компаниями Deutsche Bahn и KPMG готовится проект пятилетнего бизнес-плана развития АЖД и единого управления активами общества», - отметил Дж.Гурбанов.
Н.Аббасова
Азербайджан в 2017 году планирует начать серийное производство снайперской винтовки спецназначения и ручного пулемета
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана крупнокалиберными пулеметами - Минобороны
Азербайджан ведет работу над разработкой БПЛА с кумулятивным зарядом – глава Миноборонпрома
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет более $293
United Airlines оказалась вовлечена в скандал из-за овербукинга
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
В 2016 году число смертных казней в мире сократилось больше чем на треть - Amnesty International
На юго-востоке Турции произошел взрыв, есть пострадавшие
Мэй и Трамп считают, что визит Тиллерсона в Москву может поспособствовать урегулированию в Сирии
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
ОАО «Азеравтойол» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по проекту «Внедрение системы AML»
Олимпиада по русскому языку прошла в Исмаиллы и Шемахе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»