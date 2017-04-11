Москва прощается с поэтом Евтушенко

В Центральном Доме литераторов (ЦДЛ) началась церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко.
Как передаёт корреспондент "Интерфакса", люди начали собираться возле здания ЦДЛ уже за час до начала церемонии. Первыми в зал зашли родственники поэта.
В 11:00 начнётся гражданская панихида, ее будет вести советский и российский литературный критик, Чрезвычайный и полномочный посол, член комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, заслуженный деятель искусств России Евгений Сидоров.
После гражданской панихиды кортеж с гробом поэма направится в Переделкино, где пройдут похороны. Е.Евтушенко похоронят рядом с могилой Бориса Пастернака, на отпевании будут присутствовать только семья и близкие друзья поэта.
Е.Евтушенко родился 18 июля 1933 года в Иркутской области. Начал печататься в 1949 году. В 1952 году вышла первая книга стихов Е.Евтушенко "Разведчики грядущего". В этом же году он стал самым молодым членом Союза писателей СССР.
Получил известность также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.
Е.Евтушенко напечатал несколько сборников, которые приобрели большую популярность: "Третий снег" (1955), "Шоссе энтузиастов" (1956), "Обещание" (1957), "Стихи разных лет" (1959), "Яблоко" (1960), "Нежность" (1962), "Взмах руки" (1962).
В 1963 году Е.Евтушенко был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.
С 1986 по 1991 год Е.Евтушенко был секретарём правления Союза писателей СССР. С декабря 1991 года - секретарь правления Содружества писательских союзов. С 1989 года - сопредседатель писательской ассоциации "Апрель". С 1988 года - член общества "Мемориал".
В 1991 году Е.Евтушенко заключил контракт с американским университетом в городе Талса, штат Оклахома, и уехал с семьёй преподавать в США, где жил постоянно, иногда приезжая в Россию.
В 2007 году в спорткомплексе "Олимпийский" состоялась премьера рок-оперы "Идут белые снеги", созданной на стихи Е.Евтушенко композитором Глебом Маем.
Поэт был награжден орденами "Знак Почёта" (1967), Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов (1993), "За заслуги перед Отечеством" III степени - за большой вклад в развитие отечественной литературы в 2004 году, и многими другими.
Е.Евтушенко скончался в США 1 апреля на 85-м году жизни.
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