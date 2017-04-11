Минналогов Азербайджана в I квартале сократило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 8%, план перевыполнен на 4%

Министерство налогов в I-ом квартале 2017 года перечислило налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на сумму 1 млрд 420,746 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.
Как сообщалось ранее, налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Минналогов в январе-марте 2016 года составили 1 млрд 542 млн 401,2 тыс. манатов. Таким образом, в первом квартале 2017 года налоговые сборы сократились на 7,9%.
"Налоговые органы перевыполнили план по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин за январь-март 2017 года. Фактический объем перечислений составил 1 млрд 420,746 млн манатов (плановое задание выполнено на 103,8%)", - отметили в ведомстве.
План для Минналогов по перечислениям в госбюджет на 2017 год составляет 7 млрд 510 млн манатов.
А.Ахундов
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