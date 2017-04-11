Пожар уничтожил лагерь иммигрантов на севере Франции

Пожар, возникший в ходе массовой драки в лагере иммигрантов на севере Франции, уничтожил большинство деревянных построек, в которых проживало около 1,5 тыс. человек, сообщил во вторник телеканал "Франс 24".

Пожар возник накануне вечером после драки между афганцами и курдами. По данным местного префекта Мишеля Лаланда, от холодного оружия пострадали шесть человек, 300 домиков сгорели.

По мнению префекта, восстановить лагерь на месте пожара не представляется возможным.

Открытый в 2016 году в основном для иракских курдов, чтобы переместить их в сухие укрытия из палаток, этот лагерь, как считается, контролировался курдскими контрабандистами "живого товара". Он был местом неоднократных пожаров и инцидентов, требовавших вмешательства полиции.

Около 10 человек ранены в результате пожара, но полный итог еще не подведен, приводит СМИ данные пожарной службы. Согласно предварительным сведениям, пожар возник в результате умышленных поджогов сразу в нескольких местах.

Местные власти заняты расселением лишившихся укрытий иммигрантов.