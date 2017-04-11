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Финансы 11.04.2017 10:20

Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-феврале сократились на 5%, в феврале – на 8%

Банковские вклады населения в Азербайджане на 1 марта 2017 года составляют 7 млрд 101,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, на конец 2016 года вклады населения в банках составляли 7 млрд 448,7 млн манатов. Таким образом, в январе-феврале 2017 года банковские вклады населения сократились на 4,7%.

При этом в феврале банковские вклады населения сократились на 645,4 млн манатов или на 8,3%.

В 2016 году банковские вклады населения в Азербайджане сократились на 21,4%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, БАНКИ, ВКЛАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]