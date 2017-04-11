Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-феврале сократились на 5%, в феврале – на 8%

Банковские вклады населения в Азербайджане на 1 марта 2017 года составляют 7 млрд 101,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, на конец 2016 года вклады населения в банках составляли 7 млрд 448,7 млн манатов. Таким образом, в январе-феврале 2017 года банковские вклады населения сократились на 4,7%.

При этом в феврале банковские вклады населения сократились на 645,4 млн манатов или на 8,3%.

В 2016 году банковские вклады населения в Азербайджане сократились на 21,4%.

А.Азизов