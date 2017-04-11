АЖД планирует запуск кольцевой линии Баку-Баладжары-Сумгайыт-Пиршаги-Баку

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) планирует запустить кольцевую железнодорожную линию Баку-Баладжары-Сумгайыт-Пиршаги-Баку, сообщил глава АЖД Джавид Гурбанов в понедельник на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года.
«В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту железной дороги Пиршаги-Баку протяженностью 98 км, в результате которых будет введена в эксплуатацию кольцевая железная дорога Баку-Баладжары-Сумгайыт-Пиршаги-Баку», - отметил Д.Гурбанов.
Он также сообщил, что по железной дороге Баку-Сумгайыт протяженностью 84 км с момента запуска скоростного электропоезда (12 сентября 2016 года – ИФ) и до сих пор перевезено 1 млн 375 тыс. пассажиров.
Н.Аббасова
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