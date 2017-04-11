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Транспорт и связь 11.04.2017 10:21

АЖД планирует запуск кольцевой линии Баку-Баладжары-Сумгайыт-Пиршаги-Баку

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) планирует запустить кольцевую железнодорожную линию Баку-Баладжары-Сумгайыт-Пиршаги-Баку, сообщил глава АЖД Джавид Гурбанов в понедельник на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года.

«В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту железной дороги Пиршаги-Баку протяженностью 98 км, в результате которых будет введена в эксплуатацию кольцевая железная дорога Баку-Баладжары-Сумгайыт-Пиршаги-Баку», - отметил Д.Гурбанов.

Он также сообщил, что по железной дороге Баку-Сумгайыт протяженностью 84 км с момента запуска скоростного электропоезда (12 сентября 2016 года – ИФ) и до сих пор перевезено 1 млн 375 тыс. пассажиров.

Н.Аббасова

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Тэги: АЖД, МАРШРУТ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]