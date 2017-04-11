Глава Минобороны Армении Саркисян может возглавить МИД страны в 2018 году - СМИ

Министр обороны Армении Виген Саркисян в 2018 году будет назначен главой МИД республики, пишет во вторник армянская газета "Жаманак".
По данным издания, пост главы Минобороны займет начальник полиции Армении Владимир Гаспарян.
"Глава МИД Армении Эдвард Налбандян уйдет в отставку после проведения в 2018 году саммита стран Организации франкофонии", - отмечает "Жаманак".
В 2018 году после истечения срока полномочий действующего президента Армении Сержа Саргсяна республика перейдет на парламентскую форму правления.
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