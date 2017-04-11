Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8033 RUR   0.0299 GBR   2.1152 TRY   0.4566

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.08 Brent   55.98

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 15° 13 Апр 11° 15° 14 Апр 11° 19°

Регион 11.04.2017 10:23

Глава Минобороны Армении Саркисян может возглавить МИД страны в 2018 году - СМИ

Министр обороны Армении Виген Саркисян в 2018 году будет назначен главой МИД республики, пишет во вторник армянская газета "Жаманак".

По данным издания, пост главы Минобороны займет начальник полиции Армении Владимир Гаспарян.

"Глава МИД Армении Эдвард Налбандян уйдет в отставку после проведения в 2018 году саммита стран Организации франкофонии", - отмечает "Жаманак".

В 2018 году после истечения срока полномочий действующего президента Армении Сержа Саргсяна республика перейдет на парламентскую форму правления.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПЕРЕСТАНОВКИ


Похожие новости


Президент Армении произвел новые назначения в правительстве республики В Армении может смениться глава правительства - источник Оппозиционная партия "Наследие" призывает сторонников выйти на улицы с требованиями смены власти в Армении Медведев поручил Росатому выйти на соглашение с Арменией по ядерной безопасности Здание правительства Армении планируется выставить на торги в марте Парламент Армении утвердил пятилетнюю программу правительства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]