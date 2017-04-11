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Финансы 11.04.2017 10:28

Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана за январь-февраль 2017г сократились на 3%, в феврале – на 5%

Кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику на 1 марта 2017 года оцениваются в 15 млрд 424,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, кредитные вложения банков в экономику Азербайджана на 31 декабря 2016 года составляли 15 млрд 971,2 млн манатов. Таким образом, за январь-февраль 2017 года кредитные вложения банков сократились на 3,4%.

При этом в феврале текущего года кредитные вложения банков сократились на 826,6 млн манатов или на 5,1%.

В 2016 году кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику сократились на 24,5%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]