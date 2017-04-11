Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана за январь-февраль 2017г сократились на 3%, в феврале – на 5%

Кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику на 1 марта 2017 года оцениваются в 15 млрд 424,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
Как сообщалось ранее, кредитные вложения банков в экономику Азербайджана на 31 декабря 2016 года составляли 15 млрд 971,2 млн манатов. Таким образом, за январь-февраль 2017 года кредитные вложения банков сократились на 3,4%.
При этом в феврале текущего года кредитные вложения банков сократились на 826,6 млн манатов или на 5,1%.
В 2016 году кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику сократились на 24,5%.
А.Азизов
Азербайджан в 2017 году планирует начать серийное производство снайперской винтовки спецназначения и ручного пулемета
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана крупнокалиберными пулеметами - Минобороны
Азербайджан ведет работу над разработкой БПЛА с кумулятивным зарядом – глава Миноборонпрома
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет более $293
United Airlines оказалась вовлечена в скандал из-за овербукинга
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
В 2016 году число смертных казней в мире сократилось больше чем на треть - Amnesty International
На юго-востоке Турции произошел взрыв, есть пострадавшие
Мэй и Трамп считают, что визит Тиллерсона в Москву может поспособствовать урегулированию в Сирии
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
ОАО «Азеравтойол» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по проекту «Внедрение системы AML»
Олимпиада по русскому языку прошла в Исмаиллы и Шемахе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»