Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана за январь-февраль 2017г сократились на 3%, в феврале – на 5%

Кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику на 1 марта 2017 года оцениваются в 15 млрд 424,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, кредитные вложения банков в экономику Азербайджана на 31 декабря 2016 года составляли 15 млрд 971,2 млн манатов. Таким образом, за январь-февраль 2017 года кредитные вложения банков сократились на 3,4%.

При этом в феврале текущего года кредитные вложения банков сократились на 826,6 млн манатов или на 5,1%.

В 2016 году кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику сократились на 24,5%.

А.Азизов