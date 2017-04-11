Примкнувшие к ИГ казахстанцы будут лишаться гражданства и не смогут вернуться в страну - Назарбаев

За членство в террористических организациях казахстанцев будут лишать гражданства, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны уехал и вступил в ряды какой-либо экстремистской организации, вернуться на родину он уже не сможет: автоматически лишается гражданства", - сказал Н.Назарбаев в интервью межгосударственному телеканалу "МИР", выдержки из которого опубликованы на сайте канала во вторник.

"Это вынужденная мера. (. . .) В первую очередь, нужно принимать такие меры, чтобы люди не вступали в ряды террористов. Мы пытались вести профилактическую работу с теми, кто вернулся из ИГ (террористическая организация "Исламское государство"), но это не дало результатов. Поэтому было принято решение закрыть им путь домой", - отметил глава государства.

По данным президента, "от Казахстана в ИГ человек 500-600, от стран бывшего Советского Союза - до пяти тысяч, а может, и больше".

В начале апреля Минюст Казахстана раскрыл подробности концепции поправок в Конституцию, касающихся лишения гражданства за участие в террористических организациях.

Как сообщила замминистра юстиции Зауреш Баймолдина, "в концепции законопроекта предусмотрено, что только за особо тяжкие преступления возможно лишение гражданства. То есть речь идет о статьях Уголовного кодекса, где предусмотрены преступления, направленные против конституционного строя, унитарности, целостности и так далее".

"Мы обсудил и пришли к выводу, что за все террористические преступления не надо предусматривать наказание в виде лишения гражданства. Пришли к выводу, что надо остановиться на особо тяжких террористических преступлениях", - пояснила она.

В частности, лишение гражданства предлагается назначать за такие преступления, как диверсия, посягательство на жизнь президента, угон или захват воздушного, водного судна либо железнодорожного подвижного состава, захват заложника, применение запрещенных средств и методов войны, нарушение законов и обычаев войны, геноцид, экоцид, наемничество, госизмена, пропаганда и призывы к захвату или удержанию власти, сепаратистская деятельность, диверсия, акты терроризма и другие.

"То есть наиболее тяжкие преступления, которые влекут за собой необратимые последствия", - пояснила З.Баймолдина.

Лишение гражданства будет назначаться как дополнительное наказание, на альтернативной основе. "Это означает, что суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, будет применять или не применять лишение гражданства. Если, например, наступила массовая гибель в результате преступления, то, возможно, суд применит эту меру",- сказала она.

"Лицо, лишенное гражданства, проживающее на территории республики, не будет терять право проживания на нашей территории и, соответственно, не будет выдворяться за ее пределы", - пояснила она.

Концепция проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам их приведения в соответствии с нормами Конституции" утверждена, документ направлен на согласование в госорганы.