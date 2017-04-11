Азербайджан в 2017 году планирует начать серийное производство снайперской винтовки спецназначения и ручного пулемета

Предприятия оборонной промышленности Азербайджана в 2017 году планируют начать серийное производство ряда видов вооружения, заявил министр оборонпрома республики Явер Джамалов.
«В 2017 году основное внимание будет направлено на продолжение работ по реализации переходных проектов. Предприятия Министерства оборонной промышленности проводят экспериментально-конструкторские работы по созданию 136 наименований товаров оборонного назначения», - подчеркнул Я.Джамалов на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года.
По его словам, на готовящихся к запуску в эксплуатацию трех производственных предприятиях предусмотрен выпуск 100-, 122-х, 130-ти, 152-х миллиметровых, а также соответствующих стандартам НАТО 155-тимиллиметровым артиллерийским и 125-тимиллиметровым танковым снарядам и их гильзам, боезарядов к 40х46 миллиметровым гранатометам и т.д.
«В текущем году предусмотрено серийное производство снайперской винтовки специального назначения «Ялгузаг» калибра 7,62х51 мм, ручного пулемета особого назначения калибра 7,62х54 мм, 30-мм автоматического гранатометного комплекса, 40х46 мм ручного гранатомета, автоматов калибра 7,62х39 мм и 5,56х45 мм, ручной гранаты типа F-1, осколочного боезаряда типа ВОГ-25П, взрывателей мин типа М-6 и М12», - добавил министр.
Р.Бабаев
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