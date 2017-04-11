Грузоперевозки по железным дорогам Азербайджана за I квартал увеличились на 11%

Грузоперевозки железнодорожным транспортом Азербайджана за I-ый квартал 2017 года составили 3,8 млн тонн, что на 11% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил глава АЖД Джавид Гурбанов.

« В 2016 году по железным дорогам Азербайджана было перевезено 15,4 млн тонн грузов. В I-ом квартале 2017 года этот показатель составил 3,8 млн тонн, что на 11% больше показателя того же периода прошлого года. Такая тенденция (роста ИФ-Аз) является ярким примером реформ, проведенных в сфере международных грузоперевозок», - заявил Дж.Гурбанов в понедельник на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года.

Глава АЖД напомнил, что для расширения транзитного потенциала Азербайджана АЖД совместно с другими транспортными структурами страны является инициатором и участником ряда крупных международных проектов.

По его словам, в 2016 году была создана Ассоциация по Транс-Каспийскому транспортному маршруту, для которого были применены единые тарифы и система единого окна.

«В настоящее время ведутся работы по подготовке альтернативных маршрутов на коридоре Восток-Запад. В частности, ведутся переговоры по созданию новых маршрутов для перевозки грузов из южных районов КНР в Европу через Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан в Азербайджан и далее в страны Европы», - подчеркнул Дж.Гурбанов.

Н.Аббасова