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Транспорт и связь 11.04.2017 11:00

Грузоперевозки по железным дорогам Азербайджана за I квартал увеличились на 11%

Грузоперевозки железнодорожным транспортом Азербайджана за I-ый квартал 2017 года составили 3,8 млн тонн, что на 11% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил глава АЖД Джавид Гурбанов.

« В 2016 году по железным дорогам Азербайджана было перевезено 15,4 млн тонн грузов. В I-ом квартале 2017 года этот показатель составил 3,8 млн тонн, что на 11% больше показателя того же периода прошлого года. Такая тенденция (роста ИФ-Аз) является ярким примером реформ, проведенных в сфере международных грузоперевозок», - заявил Дж.Гурбанов в понедельник на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года.

Глава АЖД напомнил, что для расширения транзитного потенциала Азербайджана АЖД совместно с другими транспортными структурами страны является инициатором и участником ряда крупных международных проектов.

По его словам, в 2016 году была создана Ассоциация по Транс-Каспийскому транспортному маршруту, для которого были применены единые тарифы и система единого окна.

«В настоящее время ведутся работы по подготовке альтернативных маршрутов на коридоре Восток-Запад. В частности, ведутся переговоры по созданию новых маршрутов для перевозки грузов из южных районов КНР в Европу через Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан в Азербайджан и далее в страны Европы», - подчеркнул Дж.Гурбанов.

Н.Аббасова

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Тэги: АЖД, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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