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Регион 11.04.2017 11:22

В Иране приступили к регистрации потенциальных кандидатов на пост президента

В Иране началась регистрация лиц, намеренных баллотироваться на выборах президента страны 19 мая, сообщает во вторник агентство ИРНА.

По информации агентства, потенциальные кандидаты могут зарегистрироваться до 15 апреля включительно. Затем их участие в выборах должно быть одобрено Советом стражей конституции Ирана.

Совет стражей должен озвучить окончательный список кандидатов 27 апреля.

ИРНА напоминает, что о своих планах участвовать в выборах уже заявили действующий президент страны Хасан Рухани, консервативный клирик Ибрагим Раиси, а также близкий союзник экс-президента страны Махмуда Ахмадинежада - Хамид Багхаи.

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Тэги: ИРАН, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]