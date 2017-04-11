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Социум 11.04.2017 11:49

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет более $293

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 марта 2017 года составляет 499,9 манат ($293,52 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 5,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, строительстве.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 марта 2017 года составило 1 млн 515,7 тыс. человек. Из них 886,8 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 628,9 тыс. человек – в частном.

При этом 22,1% работников заняты в сфере образования, 19,3% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13% - промышленности, 8,7% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,1% - госуправлении и обороне, 6,1%, - строительстве, 4,7% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,1% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% - финансовой и страховой деятельностью, 10,8% - прочих сферах экономики.

Р.Бабаев

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Тэги: ЗАРПЛАТА, СРЕДНЯЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]