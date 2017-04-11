На юго-востоке Турции произошел взрыв, есть пострадавшие

Взрыв произошел во вторник в городе Диярбакыр, расположенном на юго-востоке Турции, передают турецкие СМИ.

По их информации, несколько человек получили ранения.

Взрыв прогремел возле местного штаба полиции специального назначения. К месту событий выехали кареты скорой помощи.

О причинах взрыва пока не сообщается.