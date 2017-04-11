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Регион 11.04.2017 11:57

На юго-востоке Турции произошел взрыв, есть пострадавшие

Взрыв произошел во вторник в городе Диярбакыр, расположенном на юго-востоке Турции, передают турецкие СМИ.

По их информации, несколько человек получили ранения.

Взрыв прогремел возле местного штаба полиции специального назначения. К месту событий выехали кареты скорой помощи.

О причинах взрыва пока не сообщается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]