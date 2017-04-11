Сирия нуждается в преподавателях русского языка - министр

Министр высшего образования Сирии Атеф Аль-Наддаф заявил о потребности САР в русских специалистах для подготовки преподавателей русского языка в школах и университетах республики, а также о готовности выделить квоты для российских студентов для изучения арабского языка.

"Мы готовы в наших университетах предоставить квоты для русских студентов, чтобы они изучали арабский язык, в том числе в наших университетах, как бакалавры и в магистратуре", - сказал министр во вторник на встрече с председателем комитета Госдумы по спорту и делам молодежи Михаилом Дегтяревым.

"Нам нужна помощь с вашей стороны и в вопросе преподавания русского языка, чтобы они (русские специалисты) обучали русскому языку преподавателей (сирийцев), которые будут преподавать русский язык в школе, а также необходимо подготовить преподавателей, которые будут преподавать в университете", - сказал сирийский министр.