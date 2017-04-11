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Дальнее зарубежье 11.04.2017 14:42

Госдеп США перенес учебные курсы для новых послов на май, так как не определился со многими кандидатурами

Госдепартамент принял решение перенести обучающие занятия для будущих послов США, предложенных президентом Дональдом Трампом, с апреля на май этого года, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.

По его данным, это связано с тем, что администрация США пока не определилась с очень многими кандидатурами. Си-Эн-Эн отмечает, что к настоящему времени утвержден лишь новый посол США в Израиле Дэвид Фридман, а кандидатуры еще четырех человек на пост послов пока не прошли процедуру утверждения.

В подобных условиях проведение тренингов в госдепе сочли нецелесообразным.

Источник также сообщил телеканалу, что вопрос с послами в значительной степени курирует вице-президент США Майк Пенс и его советник Ник Айерс.

Си-Эн-Эн отмечает, что может потребоваться еще несколько месяцев прежде, чем будущие послы США смогут приступить к исполнению обязанностей.

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Тэги: США, ГОСДЕП, ТРЕНИНГИ, ПЕРЕНОС


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