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Дальнее зарубежье 11.04.2017 15:12

Смертная казнь в 2016 году чаще всего применялась в Китае, причем тайно, утверждают правозащитники

Китай стал лидером в прошлом году по числу смертных казней. В США же количество приведенных в исполнение смертных приговоров было минимальным за двадцать с лишним лет.

Такие данные привела во вторник правозащитная организация Amnesty International.

Правозащитники зафиксировали вынесение в прошлом году более 3 тыс. смертных приговоров в 55 странах, что на 56% больше, чем в 2015 году. Более 90% всех казней в мире приходится на долю пяти стран: Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Ирака и Пакистана.

Amnesty International предполагает, что в Китае были казнены тысячи человек, больше чем в 23 других странах, вместе взятых, где смертной казни подверглись 1023 человека.

"В том, что касается смертной казни, Китай является лидером в худшем смысле этого слова", - заявил региональный директор Amnesty International по Восточной Азии Николас Бекелин, которого цитирует во вторник радиостанция "Голос Америки".

"Никто другой не проводит казни в таком масштабе. Никто не проводит их в такой тайне. Никто не приводит смертные приговоры в исполнение так быстро", - сказал Н.Бекелин.

В России мораторий на применение смертной казни действует с апреля 1997 года. Последний смертный приговор был приведен с исполнение в 1996 году. По данным СМИ, тогда был расстрелян серийный убийца, жертвами которого стали 11 детей в Московской области.

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Тэги: МИР, СМЕРТНАЯ/КАЗНЬ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]