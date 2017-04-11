В Швеции считают нужным продолжать поиск возможных сообщников автора теракта в Стокгольме

Сотрудники правоохранительных органов Швеции считают нужным продолжить поиск возможных сообщников террориста, убившего четырех человек в Стокгольме на прошлой неделе, сообщило во вторник шведское телевидение.
Ранее во вторник в ходе слушаний в окружном суде Стокгольма, гражданин Узбекистана Рахмат Акилов признался в совершении теракта в шведской столице 7 апреля.
"Это (признание Р.Акилова - ИФ) поможет расследованию, но теперь мы должны сосредоточиться на возможных сообщниках, определить, были ли у него помощники", - заявил глава МВД Швеции Андерс Игеман в интервью телеканалу SVT.
В прошлую пятницу в центре Стокгольма террорист на грузовом автомобиле совершил преднамеренный наезд на пешеходов в центре Стокгольма. В результате четыре человека погибли, 15 человек получили ранения.
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом.
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