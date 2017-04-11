В Швеции считают нужным продолжать поиск возможных сообщников автора теракта в Стокгольме

Сотрудники правоохранительных органов Швеции считают нужным продолжить поиск возможных сообщников террориста, убившего четырех человек в Стокгольме на прошлой неделе, сообщило во вторник шведское телевидение.

Ранее во вторник в ходе слушаний в окружном суде Стокгольма, гражданин Узбекистана Рахмат Акилов признался в совершении теракта в шведской столице 7 апреля.

"Это (признание Р.Акилова - ИФ) поможет расследованию, но теперь мы должны сосредоточиться на возможных сообщниках, определить, были ли у него помощники", - заявил глава МВД Швеции Андерс Игеман в интервью телеканалу SVT.

В прошлую пятницу в центре Стокгольма террорист на грузовом автомобиле совершил преднамеренный наезд на пешеходов в центре Стокгольма. В результате четыре человека погибли, 15 человек получили ранения.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом.