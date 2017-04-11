Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8033 RUR   0.0299 GBR   2.1152 TRY   0.4566

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.08 Brent   55.98

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 14° 13 Апр 11° 14° 14 Апр 11° 19°

Дальнее зарубежье 11.04.2017 15:31

В Швеции считают нужным продолжать поиск возможных сообщников автора теракта в Стокгольме

Сотрудники правоохранительных органов Швеции считают нужным продолжить поиск возможных сообщников террориста, убившего четырех человек в Стокгольме на прошлой неделе, сообщило во вторник шведское телевидение.

Ранее во вторник в ходе слушаний в окружном суде Стокгольма, гражданин Узбекистана Рахмат Акилов признался в совершении теракта в шведской столице 7 апреля.

"Это (признание Р.Акилова - ИФ) поможет расследованию, но теперь мы должны сосредоточиться на возможных сообщниках, определить, были ли у него помощники", - заявил глава МВД Швеции Андерс Игеман в интервью телеканалу SVT.

В прошлую пятницу в центре Стокгольма террорист на грузовом автомобиле совершил преднамеренный наезд на пешеходов в центре Стокгольма. В результате четыре человека погибли, 15 человек получили ранения.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШВЕЦИЯ, ТЕРАКТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Гражданин Узбекистана Акилов признал вину за теракт в Стокгольме Столтенберг соболезнует Швеции в связи с терактом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]