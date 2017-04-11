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Дальнее зарубежье 11.04.2017 15:42

Меркель заявила Трампу, что сотрудничество с РФ имеет особое значение для урегулирования в Сирии - представитель кабмина ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявила, что урегулирование конфликта в Сирии должно проходить под эгидой ООН и при обязательном участии РФ, заявил во вторник представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер пояснила, что после обоснованной и понятной реакции США (ракетного удара по Сирии - ИФ) на ужасную химическую атаку, должны быть предпринято все, чтобы политический процесс вернуть под контроль ООН",- приводит слова Ш.Зайберта немецкое издание "Берлинер цайтунг".

При этом он пояснил, что, согласно позиции канцлера, "сотрудничество с Россией имеет особое значение для переходного политического процесса" в Сирии.

"Цель этих усилий - это мирная и стабильная Сирия без Асада во главе", - отметил Ш.Зайберт.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ТРАМП, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]