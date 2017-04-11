Меркель заявила Трампу, что сотрудничество с РФ имеет особое значение для урегулирования в Сирии - представитель кабмина ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявила, что урегулирование конфликта в Сирии должно проходить под эгидой ООН и при обязательном участии РФ, заявил во вторник представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер пояснила, что после обоснованной и понятной реакции США (ракетного удара по Сирии - ИФ) на ужасную химическую атаку, должны быть предпринято все, чтобы политический процесс вернуть под контроль ООН",- приводит слова Ш.Зайберта немецкое издание "Берлинер цайтунг".

При этом он пояснил, что, согласно позиции канцлера, "сотрудничество с Россией имеет особое значение для переходного политического процесса" в Сирии.

"Цель этих усилий - это мирная и стабильная Сирия без Асада во главе", - отметил Ш.Зайберт.