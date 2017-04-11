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СНГ 11.04.2017 16:04

Для безопасности Кремля приняты все возможные меры - комендант

Меры безопасности в Московском Кремле были усилены сразу же после теракта в петербургском метро, в настоящий момент "подключены все возможности", заявил "Интерфаксу" комендант Кремля Сергей Хлебников во вторник.

"Меры приняты, фактически сразу после этих трагических событий. По понятным причинам я подробно об этом говорить не буду", - сказал С.Хлебников, отвечая на соответствующий вопрос.

"Её (безопасности - ИФ) никогда не бывает достаточной, но все возможности, которыми мы располагаем, подключены, мы будем смотреть за развитием ситуации, будем искать новые возможности", - добавил комендант Московского Кремля.

В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек (в том числе террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции "Площадь восстания" было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено. В четверг, 6 марта, Следственный комитет сообщил о задержании восьми подозреваемых в причастности к теракту, шестерых из них в Петербурге и двоих в Москве.

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Тэги: МОСКВА, КРЕМЛЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]