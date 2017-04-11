Для безопасности Кремля приняты все возможные меры - комендант

Меры безопасности в Московском Кремле были усилены сразу же после теракта в петербургском метро, в настоящий момент "подключены все возможности", заявил "Интерфаксу" комендант Кремля Сергей Хлебников во вторник.
"Меры приняты, фактически сразу после этих трагических событий. По понятным причинам я подробно об этом говорить не буду", - сказал С.Хлебников, отвечая на соответствующий вопрос.
"Её (безопасности - ИФ) никогда не бывает достаточной, но все возможности, которыми мы располагаем, подключены, мы будем смотреть за развитием ситуации, будем искать новые возможности", - добавил комендант Московского Кремля.
В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек (в том числе террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции "Площадь восстания" было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено. В четверг, 6 марта, Следственный комитет сообщил о задержании восьми подозреваемых в причастности к теракту, шестерых из них в Петербурге и двоих в Москве.
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