Назарбаев планирует обсудить с президентом Грузии новые направления двустороннего взаимодействия

В ходе предстоящего визита в Казахстан президента Грузии Георгия Маргвелашвили планируется определить перспективы и новые направлений сотрудничества двух стран, сообщил казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев.

"В рамках предстоящего визита президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Астану надеюсь на обсуждение широкого круга вопросов и определение новых перспектив и направлений двустороннего взаимодействия", - сказал Н.Назарбаев на церемонии вручении верительных грамот в Астане во вторник.

Глава государства отметил, что Казахстан уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений с Грузией.

"Мы заинтересованы в дальнейшем диалоге с Тбилиси по всем отраслям и на всех уровнях. Это один из основных наших партнеров на Кавказе", - подчеркнул президент Казахстана.