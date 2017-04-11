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СНГ 11.04.2017 16:13

Назарбаев планирует обсудить с президентом Грузии новые направления двустороннего взаимодействия

В ходе предстоящего визита в Казахстан президента Грузии Георгия Маргвелашвили планируется определить перспективы и новые направлений сотрудничества двух стран, сообщил казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев.

"В рамках предстоящего визита президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Астану надеюсь на обсуждение широкого круга вопросов и определение новых перспектив и направлений двустороннего взаимодействия", - сказал Н.Назарбаев на церемонии вручении верительных грамот в Астане во вторник.

Глава государства отметил, что Казахстан уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений с Грузией.

"Мы заинтересованы в дальнейшем диалоге с Тбилиси по всем отраслям и на всех уровнях. Это один из основных наших партнеров на Кавказе", - подчеркнул президент Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГРУЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]