Затягивание переговоров по Карабаху негативно влияет на обстановку в регионе - Глава Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился 11 апреля с послом Чехии в Баку Витезславом Пивонькой.

«Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, министр отметил, что в результате продолжающейся по сей день захватнической политики Армении, мирный процесс (по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - ИФ) замедлился и затягивание переговоров отрицательно влияет на обстановку в регионе в целом», - отмечается в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

Собеседники также обменялись мнениями по развитию связей в военной, военно-технической сфере.

Ф.Исазаде