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СНГ 11.04.2017 16:31

Таджикским милиционерам для повышения уровня культуры приказали посещать театр не реже раза в месяц

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода издал распоряжение, которым обязал всех сотрудников органов внутренних дел страны хотя бы раз в месяц посетить театр.

"Принято решение о том, чтобы личный состав хотя бы раз в месяц посещал театр. Это распоряжение касается всех сотрудников, независимо от того, в каком регионе страны они проходят службу", - сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы МВД Умарджони Эмомали.

Он отметил, что распоряжение направлено на повышение культурного уровня сотрудников правоохранительных органов.

Распоряжение министра было издано после того, как на прошлой неделе Р.Рахимзода в составе делегации МВД посетил спектакль "Чархи гардон" ("Колесо судьбы") Нура Табарова в столичном театре имени Абулкасима Лохути.

Ранее глава МВД распорядился об обязательной физической подготовке всех сотрудников органов внутренних дел страны.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МВД, ТЕАТРЫ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]