Таджикским милиционерам для повышения уровня культуры приказали посещать театр не реже раза в месяц

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода издал распоряжение, которым обязал всех сотрудников органов внутренних дел страны хотя бы раз в месяц посетить театр.

"Принято решение о том, чтобы личный состав хотя бы раз в месяц посещал театр. Это распоряжение касается всех сотрудников, независимо от того, в каком регионе страны они проходят службу", - сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы МВД Умарджони Эмомали.

Он отметил, что распоряжение направлено на повышение культурного уровня сотрудников правоохранительных органов.

Распоряжение министра было издано после того, как на прошлой неделе Р.Рахимзода в составе делегации МВД посетил спектакль "Чархи гардон" ("Колесо судьбы") Нура Табарова в столичном театре имени Абулкасима Лохути.

Ранее глава МВД распорядился об обязательной физической подготовке всех сотрудников органов внутренних дел страны.