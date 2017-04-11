Число немцев, ездящих на работу в другой город, достигло рекорда - эксперты

Количество людей в Германии, которые работают не в том же населенном пункте, где живут, и совершают иногда достаточно длительные поездки между домом и офисом, достигло исторического максимума.

По данным исследовательского института BBSR, сейчас 60% наемных сотрудников страны ездят на работу в другой город. В 2000 году этот показатель составлял 53%.

Это явление в ФРГ является настолько массовым и распространенным, что в немецком языке для него закрепилось слово pendler (пригородник), отмечает Deutsche Welle.

Большинство этих людей составляют те, кто ездят на работу из пригородов в мегаполисы. В ФРГ таковых больше всего в Мюнхене (355 тыс. человек), далее следуют Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф и Штутгарт. Там в офисы приезжают из пригородов или вообще из других городов около двух третей работников.

Одной из причин этого является резкий рост цен на недвижимость в крупных городах за последние 5-7 лет. Хотя строительство жилья в последние годы также набирает обороты, для многих квартира в городской черте является недоступной по стоимости.

Кроме того, во Франкфурте в 2015 году было создано около 10 тыс. новых рабочих мест, но сдано в эксплуатацию всего 3,3 тыс. квартир и апартаментов.

Однако многие люди покидают города добровольно.

"Домик за городом плюс автомобиль для поездок на работу" является сегодня своего рода статусным объектом для многих жителей Германии, полагает эксперт по трудовой миграции населения Штефан Раммлер. По его словам, о неудобствах ежедневных поездок в офис эти люди задумываются слишком поздно.

Также играют роль изменения в структуре семьи, в результате которых на постоянной работе заняты и муж, и жена. Поскольку найти две работы близко к дому сложно, как минимум одному члену семьи приходится совершать дальние поездки в офис.

Еще одним фактором является налоговая система ФРГ, поскольку для жителей страны, которым приходится далеко ездить на работу, существуют налоговые преференции.

Данные BBSR, опубликованные в начале апреля, вызвали в Германии дискуссию о том, как снизить число Pendler. Высказывались самые разные предложения: от налоговой реформы и популяризации работы на дому до программы расширения сети велосипедных дорог. Последнее было решено оперативно реализовать, а федеральное правительство выделило на это 25 млн евро.

Повышение количества людей, работающих далеко от дома, вызывает опасения относительно роста вредных автомобильных выбросов в атмосферу, повышения износа инфраструктуры, чрезмерной физической и психической нагрузки на работающих. Последний факт был подтвержден исследованием немецкой страховой кассы Techniker Krankenkasse, выяснившей, что тот, кто живет далеко от работы, больше подвержен риску психических заболеваний.

Социолог Норберт Шнайдер также заявил изданию Der Spiegel, что негативно сказываются на здоровье поездки в офис длительностью более 45 минут. При этом в Германии, по его данным, около 5% работающих (около 2 млн человек) тратят на дорогу более часа.

При этом выбор средства передвижения (собственный автомобиль или общественный транспорт) особого значения не имеет. По наблюдениям ученого, особенно "выводят из себя" людей непредсказуемые задержки вроде пробок на дороге: стресс в таких ситуациях "достигает уровня, сравнимого с ощущениями пилота боевого самолета".

В то же время, отмечает Н.Шнайдер, большое число pendler показывает развитость транспортной инфраструктуры Германии.

"Многих маршрутов 15 лет назад просто не могло бы быть. Например, только благодаря новым скоростным поездам между Берлином и Гамбургом или Кельном и Франкфуртом люди и получили возможность работать в одном городе, а жить в другом", - говорит социолог.

Трудовая мобильность населения свидетельствует и о благополучном развитии экономики. Как отмечает газета Suddeutsche Zeitung, в последние десятилетия в стране активно развивается сфера услуг, а не только традиционно сильная в Германии промышленность. Поскольку компании этой сферы обычно располагаются в крупных городах, то и новые рабочие места создаются именно там.